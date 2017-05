Prüfungsessen an den Zillertaler Tourismusschulen in Zell am Ziller

10.05.2017, 10:31 Uhr

Voll des Lobes und begeistert hinsichtlich der gebotenen Gastlichkeit und dem tollen Auftreten der PrüfungskandidatenInnen des 3. Jahrganges waren auch Gerhard Seier, der Landesvorsitzende der Gewerkschaft öffentlicher Dienst mit Gattin, die Direktorin der Neuen Mittelschule Zell am Ziller Pamela Hollaus, weitere Schulleiter und Schulleiterinnennen aus dem Bezirk Schwaz, sowie viele Vertreter aus Wirtschaft und Tourismus. Allein der Blick auf die Menükarte erzeugte bei den Gästen bereits kulinarische Hochgenüsse. Gab es doch als Vorspeise „Forellentartare und Mousse von der roten Rübe - Salatblume, Consomme mit Grießnockerl, gebratene Kalbsroulade gefüllt mit Prosciutto und Mozzarella, Weißweinrisotto und buntes Gemüse und als Dessert Panna cotta und Haselnussparfait mit flambierten Birnen. Hier kann mit Sicherheit behauptet werden, dass die Absolventen der Zillertaler Tourismusschulen die zukünftigen Aushängeschilder ihres Berufes in Tirol und in vielen anderen Ländern sein werden. Schon allein deswegen, aber vor allem, um ihnen die besten Chancen für ihre berufliche Zukunft zu geben, verdienen die AbsolventenInnen die bestmögliche Ausbildung, so der einhellige Tenor, vieler TeilnehmerInnen am Prüfungsessen. Alle waren überwältigt und voll des Lobes über die Prüfungskandidatinnen und Kandidaten, die mit Wissen, Können, Freundlichkeit, Charme und Professionalität die Gäste unter den strengen und prüfenden Blicken der Lehrkräfte überzeugten. Auf jeden Fall, - diese Prüfung „schmeckte“ - und die TeilnehmerInnen möchten sich alle recht herzlich bei den Prüflingen, der Direktion, allen mitwirkenden Lehrkräfen und Verantwortlichen für den wunderbaren Abend in der Zeller Tourismusschule bedanken.