RMagazin Buchtipp: Angela Kelly – „Das trägt die Queen. So entsteht die Garderobe Ihrer Majestät“

30.04.2018, 13:52 Uhr

Neue Kleider für die Queen – von Mirjam Dauber.

Wer an Majestäten und ihre Hofschneider denkt, dem kommt vermutlich das Andersen-Märchen von den unsichtbaren Kleidern des Kaisers, der nackt durch die Stadt flaniert, in den Sinn. Er wird enttarnt von einem kleinen Mädchen und für seine Hochnäsigkeit hart bestraft. Wer durch den Bildband „Das trägt die Queen“ blättert, kommt jedoch rasch auf andere Gedanken. Zu schillernd sind die Geschmeide aus kunstvollen Perlen, kühlem Aquamarin, glitzern die Diamanten auf funkelnden Ketten. Wer möchte da nicht zumindest für einen Tag Prinzessin sein? Und doch sind all diese Schmuckstücke nur das Tüpfelchen auf dem i, die Krönung einer royalen Garderobe, in der nichts dem Zufall überlassen bleibt. Hüte, Handtaschen, Tücher, Regenschirme, selbst Taschentücher entsprechen dem Anlass und werden mit viel Gespür für Qualität gewählt bzw. selbst entworfen und hergestellt. All dies prägt in Summe den einzigartigen Stil jener Frau, die seit 1952 an der Spitze der britischen Monarchie Verantwortung trägt. Die Autorin dieses reich bebilderten Bandes weiß, wovon sie schreibt. Schließlich steht sie seit 1994 in den Diensten von Queen Elizabeth und zeichnet verantwortlich für die charakteristischen Roben und Kostüme bei offiziellen Anlässen. Ein prachtvoller Einblick in die königliche Hofschneiderei für alle Modeinteressierten und Fans der englischen Royals! (md)