RMagazin Buchtipp: Marina Lewycka – „Die Werte des modernen Lebens unter Berücksichtigung diverser Kleintiere“

30.04.2018, 13:55 Uhr

Über Haustiere, höhere Mathematik und sonst allerhand – von Mirjam Dauber.

Derivate. Optionen. Quants. Spread-Betting. Leerverkäufe. Diese Begriffe aus der Bankenwelt sagen Ihnen wenig bis gar nichts? Kein Problem, greifen Sie trotzdem zum neu aufgelegten Roman der britischen Erfolgsautorin Marina Lewycka, in dem waghalsige Spekulationen und spektakuläre Krisen die Hauptrolle spielen. Neben den höheren Sphären ebenso hoher (Finanz-)Mathematik geht es vor allem um die Niederungen menschlicher Lebensentwürfe. Erzählt wird der Roman in kurzen Kapiteln abwechselnd aus der Sicht dreier Personen: Doro, Clara und Serge. Doro, Anfang 60, leidenschaftliche Kleingärtnerin und Mutter dreier (Adoptiv-)Kinder blickt auf bewegte Jahrzehnte zurück. Gemeinsam mit ihrem langjährigen Lebensgefährten Marcus kämpft sie für Menschenrechte und gegen den Kapitalismus: heute in der Schrebergartensiedlung, damals mit Gleichgesinnten in einer Kommune. Nach einem verheerenden Brand ist das Kommunenleben Geschichte, die Kinder sind mittlerweile erwachsen. Clara, älteste Tochter, engagiert sich als Lehrerin für sozial schwache Kinder und trägt so die Ideale der Eltern in eine immer komplexere Welt. Liebevoll kümmert sie sich um Oolie-Anna, das Nesthäkchen der Familie, eine junge Erwachsene mit Down-Syndrom. Ihr Bruder Serge hingegen schreibt offiziell an seiner Dissertation im Fach Mathematik an der Universität Cambridge, inoffiziell jongliert er als Investmentbanker mit fantastischen Zahlen und Summen. Doch wie die meisten Heimlichkeiten, gerät auch diese irgendwann ans Tageslicht... Eine durch und durch schräge Geschichte, in der divergierende Welten aufeinanderprallen, erzählt mit viel sprachlichem Witz und skurrilem Humor. Empfehlenswert! (md)