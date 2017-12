"Schwaz ist meine Baustelle"

27.12.2017, 13:28 Uhr

Bautätigkeit und Stadtentwicklungsprozesse bleiben für GR Philipp Ostermann-Binder 2018 ein wichtiges Thema

SCHWAZ (dw). Als Finanzreferent der Stadt Schwaz wurde Mag. Philipp Ostermann-Binder im März zum Baureferenten bestellt. Das Ressort verlangt vor allem Weitblick, wenn Gebäude errichtet werden, prägen diese die Stadt für lange Zeit. Eine Bauentwicklung mit Augenmaß und ein Amt als Problemlöser ist deshalb sein Ansatz. "Als Wohnungsreferent war ich schon sechs Jahre mit Wohnbau befasst und wir haben dort einiges weiter gebracht. Das 5-Euro-Wohnen ist österreichweit ein Hit geworden. In einer politischen Funktion geht es schlussendlich immer um Visionen. Ich bin sicherlich einer, der über den Tellerrand schaut und für den die Zukunft wichtiger ist als die Tagespolitik. Das Bauressort ist dabei besonders reizvoll". Wer schon einmal gebaut hat, weiß, wie sehr man das Amt gerade hier braucht. Dazu GR Ostermann-Binder:" Für mich ist und bleibt der Wohnbau das zentralste Thema. Wir versuchen Angebote für alle Bürger zu schaffen. Gerade die Nachfrage nach Eigentum ist zur Zeit sehr stark, weshalb im kommenden Jahr gleich mehrere Großprojekte quer in der Stadt umgesetzt werden. Am Pirchanger und am Zöhrerareal entstehen schöne Eigentumswohnprojekte, für Menschen, die ein Haus bauen wollen, wird das Lochhäusl Richtung Gallzein ein interessanter Ort werden. Daneben gibt es eine Reihe von Projekten, die der BH-Umbau oder die Raumordnung, die uns ständig befassen. Schwaz ist eine Wirtschaftsstadt. Deshalb braucht es eine Entwicklung im Bereich der Gewerbegründe. Daran arbeiten wir intensiv und setzen Maßnahmen, die auch Zukunft Betriebsansiedlungen möglich machen. Die Stadt wird wachsen, sie soll es aber langsam und stetig machen. Wir wollen eine kontrollierte Entwicklung, damit wir auch die nötige Infrastruktur bieten können, die viele in Schwaz schätzen" so Ostermann-Binder abschließend.BU:GR Mag. Philipp Ostermann-Binder, seit einem Jahr als politischer Bauchef der Stadt tätig. Wohnbau bleibt für ihn das zentralste Thema.