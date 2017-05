Schwazer Altstadt kocht wieder auf

09.05.2017, 16:03 Uhr

Es ist wieder soweit und die Altstadt in Schwaz verwandelt sich vom 11. Mai bis 5. Oktober in eine Schmankerlstraße

SCHWAZ. Jeden Donnerstag von 11 bis 15 Uhr werden besondere Spezialitäten angeboten. Insgesamt acht Altstadtbetriebe verwöhnen in den Sommermonaten mit köstlichen Spezialitäten und traditionellen Schmankerln im Freien. Neben der Kulinarik erwartet die Gäste Live-Musik. Die Gastgärten laden mit einem angenehmen Ambiente zum Verweilen unter freiem Himmel ein. Mit dabei ist das Team des Zillertaler Sennerei die Obstoase, Silver City, Bauernladen, Giardino Della Perla-Pasta (der neu gestaltete Gastgarten am Schwazer Stadtplatz eröffnet am 6. Mai), das Café Central und Weingerecht. Das besondere Tagescafé in Schwaz. Nici Hauser verwöhnt die Gäste mit hausgemachtem Soulfood, selbstgemachten Kuchen, Smoothies und kleinen Mittagsgerichten. Zusätzlich gibt es ein Extra für die kleinen Besucher von der Tafelkreidewand bis hin zum Basteltisch. So können die Eltern gemütlich ihren Kaffee trinken. Die Eröffnung ist am 1. Juni.