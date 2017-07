Sommerfrische-Auftakt am Achensee mit VIDEO

24.07.2017, 16:11 Uhr

Radiomoderator Michael Irsperger konnte viele interessante Interviewpartner begrüßen. So erzählte beispielsweise Kapitänin Daniela Neuhauser über die touristische Bedeutung des Sees in der Geschichte Tirols sowie über das 130-Jahr-Jubiläum der Achenseeschifffahrt. Weiters war Thomas Burmester, Präsident des Kite Clubs Achensee zu Gast.Trotz des Regens und der recht frischen Temperaturen kamen viele Einheimische und Gäste an den See, um das Angebot zu nutzen.

Sehen Sie hier einige Eindrücke des heutigen Sommerfrische-Stopps und einen Ausblick auf die ganze Woche: