Spielerisch zum Recycling

25.04.2018, 11:28 Uhr

Die Freude und der Spaß waren groß bei den Tiroler Kindergarten- und Volksschulkindern, als sie unter anderem mit dem Maskottchen Tobi Trennguru die ARA4kids-Spielstationen absolvieren konnten und dafür mit einer Medaille und kleinen Geschenken belohnt wurden. Spielerisch und vor allem mit viel Freude lernten sie an den ARA4kids Recyclingtagen, wie man Abfälle vermeidet, richtig trennt und die Umwelt sauber hält. Fünf Spielestationen halfen dabei, das Gelernte auch gleich in die Tat umzusetzen. So konnten die Kinder unter anderem selbst Papier schöpfen, Abfälle aus einem „Seerosenteich“ fischen oder am Sortierband ihr Know-how testen.Spielerisch zum UmweltbewusstseinMit ARA4kids hat die Altstoff Recycling Austria AG (ARA) ein spezielles Informations- und Motivationsprogramm ins Leben gerufen, das Kindergarten- und Volksschulkinder in ganz Österreich spielerisch zum Umweltschutz führt. Die junge Generation ist begeisterungsfähig, wenn es um Umweltschutz geht. „Umweltschutz ist ein Thema, mit dem man nicht früh genug beginnen kann. Je früher die Kinder beginnen, Abfälle zu vermeiden und richtig zu trennen, desto mehr fördern wir ihr Umweltbewusstsein. Darüber hinaus sehen wir die Kinder als Multiplikatoren. Sie tragen ihr neu erworbenes Umweltwissen in die Familie und helfen Mama und Papa beim Mülltrennen, schildert Juniorchef Matthias Zitterbart die Beweggründe für das soziale Engagement seitens der Unternehmensfamilie DAKA.Sportliche UnterstützungEin Team aus Schwazer Handballern unterstützte die Veranstaltung. Die Kinder konnten ihre ersten Torschüsse erlernen. Betreut wurden sie u.a. von Kapitän Alexander Wanitschek. „Der Sport weist über zahlreiche Anknüpfungspunkte mit Umwelt-, Klima-, Naturschutz und Nachhaltigkeit auf. Als übergeordnetes Ziel steht dabei die Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung der Kinder und Jugendlichen für Sport und Ökologie. In den kommenden Jahren möchten wir die Organisation und Durchführung unserer Heimspiele den Green Events Maßnahmen anpassen. Als Sportverein haben wir hier auch eine soziale Verantwortung, der wir gerecht werden wollen.“

Über DAKA - Entsorgung mit Verantwortung für die ZukunftSeit 45 Jahren lebt DAKA Verantwortung beim täglichen Umgang mit Abfällen und Wertstoffen. Diese Verantwortung richtet sich vor allem an nachfolgende Generationen, damit sie in einer lebenswerten Umwelt aufwachsen. Deshalb fördert DAKA Umweltbewusstsein bereits in jungen Jahren. „Mit dem neu errichteten, modernen Recyclinghof haben wir die Möglichkeit – abseits der Öffnungszeiten – Umweltbildung für Kinder anzubieten“ so DAKA Juniorchef Matthias Zitterbart. Etliche Schulklassen aus Schwaz und Umgebung haben dieses Angebot bereits angenommen. „Da ich selbst als Abfallberater in Schulen und Kindergärten tätig war, ist es mir ein persönliches Anliegen dieses Thema weiter zu fördern!“ Mit dem ARA4kids-Programm greift DAKA auf ein Unterrichtsmaterial zurück, das von PädagogInnen für die Umweltbildung in Kindergarten und Volksschule konzipiert wurde.