Südtiroler Tanzlmusig in der Sichtbar Fügen

Südtiroler Tanzlmusig

Am Freitag, den 12. Mai stellt die "Südtiroler Tanzlmusig" ihre CD in der Sichtbar/Feuerwerk Binderholz Fügen vor. Mit dabei ist auch das Duo Hornsteiner/Kriner. Moderator Ingo Rotter führt durch den Abend. Feinste regionale und saisonale Kulinarik ab 19 Uhr, Beginn 20.30 Uhr. VK 10 Euro, AK 12 Euro.Anno Domini 2001 hat es begonnen und war eigentlich als kurzer Auftritt für den öffentlichen Rundfunk gedacht. Danach wollte man in allen vier Himmelsrichtungen davonreiten. Aber das Schicksal meinte es anders, man blieb zusammen - mittlerweile mehr als 15 Jahre lang. Und das bei mehr oder weniger dem selben Musikantenmaterial. Zugegeben, der eine oder andere wurde ausgetauscht, jedoch würdig ersetzt. Gespielt wird weiterhin angewandt Alpenländisches – auch Eigenes ist dabei.Zwischendurch war die Südtiroler Tanzlmusig immer wieder im Fernsehen zu sehen, bei Franzl Poschs 'Mei liabste Weis' beispielsweise, oder bei den 'Wirtshausmusikanten' im Bayerischen Rundfunk.

Duo Hornsteiner/Kriner

Gewinnspiel

Das Duo Hornsteiner | Kriner leistet tatkräftige Unterstützung und überzeugt mit Volksmusik.Es gibt zur Zeit nur wenige Musikanten, die so wohltuend ehrlich und authentisch Musik machen wie die Herrschaften vom Duo Hornsteiner | Kriner aus dem Werdenfelserland. Eine schier unbändige musikalische Ausdruckskraft gepaart mit einer zutiefst bewegenden Innigkeit. Vielleicht ist es die unaufgesetzte, unspektakuläre Art mit der Christoph Kriner und Toni Hornsteiner singen und spielen und dabei trotzdem jeden Zuhörer sofort in ihren Bann ziehen. Oder vielleicht ist es einfach nur die Sehnsucht nach dem Einfachen und Ehrlichen in unserer oberflächlichen Hightech- und Hochgeschwindigkeitsgesellschaft.Gewinnen Sie mit der Sichtbar 1x2 Karten für das Konzert am 12. Mai. Ein Klick unten genügt. Teilnahmeschluss ist der 8. Mai. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt.