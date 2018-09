Technische Leistungsprüfung Form B

17.09.2018, 10:43 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr Wiesing stellt sich der technischen Leistungsprüfung Form B

WIESING (red). Als erste Feuerwehr im Bezirk Schwaz trat vor zahlreichen interessierten Zuschauern die Freiwillige Feuerwehr Wiesing am vergangenen Freitag mit zwei Gruppen zum "Technischen Bewerb Form B" mit Hebekissen in Bronze an.14 Mitglieder übten über die Sommermonate jeden Donnerstag bis jeder Handgriff perfekt saß.Der Bewerb gliedert sich auf in die Gerätekunde und einer praktischen Einsatzübung.Bei der Gerätekunde zieht jeder Teilnehmer drei von etwa 120 Kärtchen und muss dann die jeweiligen Geräte bei geschlossenen Geräteräumen in den Fahrzeugen zeigen. Dabei wird von den Bewertern besonders auf Genauigkeit geachtet – maximal eine Handbreite darf das Gerät verfehlt werden.Als nächstes wird dann eine Einsatzübung abgearbeitet.Annahme ist dabei ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person unter dem Fahrzeug eingeklemmt ist und mittel Hebekissen befreit werden muss.Natürlich wird auch hier streng bewertet, ob die Verkehrsabsicherung, die Sicherung des Fahrzeuges und das arbeiten mit den Hebekissen exakt durchgeführt wird.Die intensiven Proben haben sich für die Freiwillige Feuerwehr Wiesing gelohnt.Beide Gruppen haben die Leistungsprüfung erfolgreich bestanden und tragen nun nach Prüfung des Bewerterteams mit Hauptbewerter Josef Kometer stolz das technische Leistungsabzeichen Form B in Bronze.