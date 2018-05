05.05.2018, 15:01 Uhr

Vermisste Königspython wieder aufgetaucht

SCHWAZ. Die Suche nach einem vermissten Königspython in Schwaz ist erfolgreich zu Ende gegangen. Nach über einer Woche konnte das Tier wohlbehalten entdeckt werden. Gefahr für Menschen bestand nicht. Am 27. April meldete der Besitzer seinen rund 1,5 Meter lange Königspython als vermisst. Er sei aus der Wohnung eines Mehrparteienhauses in Schwaz entwichen, vermutete der Mann. Eine Suche nach dem Tier verlief negativ. Nun war es der Schlangenbesitzer selbst, der Entwarnung geben konnte. Er fand die Schlange nämlich im Schrank in seiner Wohnung.

