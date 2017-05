Von Immobilienpreisen in Buch i. T.

03.05.2017, 10:32 Uhr

Zur Sache Buch

Auf Anfrage der BEZIRKSBLÄTTER-Redaktion erklärte sich der gerichtlich beeidete Sachverständige Thomas Grasl bereit besagte Grundstücke zu bewerten bzw. eine Einschätzung darüber abzugeben welche Preise hier am freien Markt hätten erzielt werden können. Auf die Frage welche Preise am Markt erzielbar wären erklärt Grasl: Für das Baugrundstück Thaler könnte man einen Preis von ca. 280,- Euro erzielen und für die Grundstücke Lechner und Bertoni jeweils zwischen 300,- und 320,- Euro." Der Immobilienexperte erklärt weiter: "Alle Kaufpreise für liegen ganz massiv unter dem reellen Marktwert, der aktuell am freien Markt erzielbar wäre. Es handelt sich vielmehr um sogenannte Ausreißer, die somit auf nicht als Vergleichspreise für die Ermittlungen des objektiven Verkehrswertes herangezogen werden können", so Grasl."Die Gemeinde Buch in Tirol hat den großen Vorteil einer sehr zentralen Lage mit unmittelbarer Nähe zu bedeutenden Arbeitgebern und Infrastruktureinrichtungen. Der Standort ist besonders für Familien und Menschen im aktiven Arbeitsleben attraktiv. Mir liegen aktuell eine Reihe von konkreten Suchanfragen von poteniellen Vormerkkunden für Baugrundstücke in Buch in Tirol vor. Diese potenziellen Kunden wären durchaus bereit Kaufpreise bis 320,- Euro bei entsprechend guter Lage zu bezahlen", so Grasl weiter.In der Gemeinde wurden kürzlich die Bürgermeisterwahlen für den 11. Juni ausgeschrieben. Ein komplette Neuwahl des gesamten Gemeinderates könnte nur stattfinden wenn die gesamte Liste von Ex-Bürgermeister Otto Mauracher zurücktritt (Mauracher hat die absolute Mehrheit im GR) und so den Weg für Neuwahlen freimacht. Der Opposition ist es, aufgrund der Mehrheitsverhältnisse, nicht möglich den Gemeinderat aufzulösen. Kürzlich wurde bekannt, dass es nur einen Bürgermeisterkandidaten und zwar aus den Reihen der ÖVP Liste geben wird.