"Wenn Menschen in Not sind, helfen wir!"

11.09.2018, 13:54 Uhr

Der Benefizverein Reini Happ engagiert sich mit Herzblut für Mitmenschen, denen es schlecht geht.

Gutes tun wollen

WATTENS (dkh). Wenn Reini und Carmen Happ sowie Bernhard und Isabella Flatscher vom Benefizverein Reini Happ zu erzählen beginnen, was sie in ihrer Freizeit tun, geht einem das Herz auf. Sie versuchen Menschen, Familien, Obdachlosen und von Schicksalsschlägen Getroffenen zu helfen, ganz unkompliziert und mit viel Herzblut.Das Ziel des Vereines ist es, durch Veranstaltungen und persönlichen Einsatz Geld zu sammeln, welches sie anschließend entweder an betroffene Personen persönlich, oder aber an Vereine weiterleiten, die Gutes tun. So veranstaltete der Verein heuer beispielsweise einen Casinoabend mit prominenter Beteiligung, unter anderem mit dem Kabarettisten Markus Koschuh. Die eingenommenen 7.440 Euro kommen einem behinderten Mädchen zugute. Damit wurden unter anderem ein Rollstuhl, ein Rehabuggy und Spezialschuhe eingekauft. "Wir klären vorher immer ab, ob wir nicht hereingelegt werden. Das ist für uns ganz wichtig", erklärt Initiator Reini Happ, der schon seit vielen Jahren für den Vinzibus Innsbruck ehrenamtlich tätig ist und vor einem Jahr gemeinsam mit fünf Freunden den Benefizverein gegründet hat.Ebenfalls vom Verein organisiert wird der soziale Adventkalender. "Dieser funktioniert umgekehrt zum normalen Adventkalender. Jeden Tag gibt man haltbare Lebensmittel in einen Karton und am 24. Dezember sammeln wir die Kartons ein und schnüren Lebensmittelpakete für Obdachlose. Diese wurden letztes Jahr direkt an Bischof Glettler übergeben", erzählt Carmen Happ.Auf die Frage nach der Motivation der Vereinsmitglieder sind sie sich ziemlich einig: "Uns geht es gut und das wollen wir mit anderen teilen. Wenn wir sehen, dass viele Kinder und Familien Not leiden, dann will man einfach helfen.""Wenn sich Kinder freuen, denen man etwas Gutes tut, dann geht mir das Herz auf", so Carmen.

Benefizabend

Die nächste große Aktion des Benefizvereins Reini Happ findet amstatt. Im Haus Marie Swarovski wird der große Benefizabend für die gute Sache gefeiert. Der Reinerlös kommt zu 100 % dem Hospizhaus Hall in Tirol sowie sozial schwachen Familien in Tirol zugute. Mit dabei sind Franz "Lachgas" Eberharter, Liedermacher Martin Locher, Marc Pircher und Mario & Christoph. Durch den Abend moderiert Harry Prünster. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 18:30. Karten gibt es bei der Raiba Wattens und Fritzens sowie beim Swarovski Arbeiterbetriebsrat Werk 1.