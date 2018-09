Wiederaufbereitete Computer für Schulklassen

19.09.2018, 11:48 Uhr

Alle drei bis vier Jahre ersetzt ein Unternehmen sein IT-Equipment durch Neugeräte. Funktionstüchtige Hardware landet im Müll, während Schulen, NGOs und Privathaushalte Bedarf daran hätten. DAKA schließt diese Lücke indem das Unternehmen nicht mehr verwendete Hardware sammelt, professionell instand setzt und zu leistbaren Preisen an die definierten Zielgruppen vergibt. Die Regierung plant den Ausbau des Themas Digitalisierung in der Aus- und Fortbildung der Lehrer. Die Firma DAKA unterstützt die Bildungseinrichtungen dabei diesen Schritt ein Stück näher zu kommen. „Das Thema Re-Use spielt bei uns seit geraumer Zeit eine Rolle. Vor 3 Jahren haben wir ein soziales Projekt gestartet, in dem Menschen mit Behinderung gebrauchte Geräte wiederaufbereiten. Der Mehrwert der Aktion liegt ganz klar auf der Hand. Neben dem Umweltgedanken, finden diese Menschen eine sinnvolle Beschäftigung so DAKA Gf Matthias Zitterbart bei der Übergabe“. Foto: Bildungsstadträtin Julia Maier-Thurner und Thomas Hatzl zeigten sich über das Projekt erfreut und wünschten Direktor Peter Arnold alles Gute für das kommende Schuljahr.