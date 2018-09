X-Factor: Chamelle Moser erhielt vier Mal Juroren-Ja

11.09.2018, 13:48 Uhr

Mit dem Musical "Beat it", das zum 60. Geburtstag des King of Pop Premiere in Deutschland feierte, wird die gebürtige Südafrikanerin in den kommenden Monaten auf Tournee gehen. Am 7. März 2019 wird das Stück in der Innsbrucker Olympiahalle aufgeführt.