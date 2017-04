Zillertal: Bildung auf neuen Wegen!

26.04.2017, 09:53 Uhr

Worum geht's?

Die Modellregion Bildung Zillertal soll keine Worthülse sein sondern durch das klare Bekenntnis des Landes Tirol zu diesem Projekt wird hier an konkreten Maßnahmen gearbeitet um Zukunftsperspektiven für die Bildung im Tal ermöglichen. "Es ist wirklich einzigartig in ganz Österreich was hier gemacht wird und wir freuen uns sehr, dass Menschen aus allen möglichen Bereichen zu uns kommen um gemeinsam an einer Verbesserung in Sachen Bildung zu arbeiten", erklärt Dr. Christian Kraler. Insgesamt nehmen sieben Schulen (NMS Fügen I & II; Stumm, Zell, Hippach, Mayrhofen und Tux) an dem Prozess teil und die wissenschaftliche Begleitung durch die Universität Innsbruck soll sicher stellen, dass die Erkenntnisse aus der Modellregion Zillertal für künftige Projekte herangezogen werden können. "Mit diesem Projekt investiert das Land Tirol massiv in die Sache und will sich von der ideologischen Diskussion rund um die Schulreformen loslösen. Diese Prozess kann vieles für die Bildung bewirken, denn die Potenziale sind vorhanden und diese wollen wir nützen", erklärt Dr. Werner Mayr abschließend im Gespräch mit der BEZIRKSBLÄTTER-Redaktion.