Zillertaler Räuber- und Wildererbande gefasst

Ein 37-jähriger Zillertaler wird von den oben genannten Tätern beschuldigt, die bei den Einbrüchen in das Betriebsgebäude einer Bergbahn erbeuteten Tresore im Anschluss an die Tat abtransportiert und diese in der Folge mit einem Winkelschleifer aufgeschnitten zu haben, wofür er einen Anteil am erbeuteten Geld erhalten haben soll. Des weiteren wird der Mann von den unmittelbaren Tätern beschuldigt von diesen nach dem Einbruch in einen Verkaufscontainer für den Transport der gestohlenen pyrotechnischen Gegenstände einen Anteil an diesen gestohlenen Gegenständen für den Eigengebrauch erhalten zu haben.Ein Teil des gestohlenen Gutes, vor allem das gestohlene Werkzeug, konnte sichergestellt und den jeweiligen Geschädigten wieder ausgefolgt werden. Einer der angeführten Beschuldigten wird von zwei Mittätern beschuldigt, sie mehrmals unter massiver Androhung von Gewalt genötigt zu haben, sich einerseits an weiteren Straftaten zu beteiligen, und andererseits im Falle der Ausforschung durch die Polizei gegenüber dieser keine Angaben zu begangenen Straftaten zu machen.Die angeführten Beschuldigten, drei davon im Tatzeitraum arbeitslos, begingen die Einbruchsdiebstähle und Diebstähle zur Finanzierung ihres Lebenswandels (Besuch von Spiellokalen, Ausgehen etc).Wie die BEZIRKSBLÄTTER-Redaktion erfahren hat handelt es sich bei den Tätern um jene Männer, denen vor ca. einem Jahr am Landesgericht Innsbruck der Prozess wegen Wilderei gemacht wurde.Gegen einen der Haupttäter wurde vom Landesgericht Innsbruck die U-Haft verhängt.Die angeführten Beschuldigten werden nach Abschluss der Erhebungen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck zur Anzeige gebracht.Postenkommandant Roland Rainer erklärt im Gespräch mit der BB-Redaktion: "Die Täter konnten bei einem Dieseldiebstahl in Rotholz auf frischer Tat ertappt werden. Wir haben immer wieder Treffer der Spurensicherung bekommen und nach unserer sehr zeitaufwändigen und intensiven Ermittlungen und zahlreichen Befragungen der Täter konnten wir ihnen die Vergehen nachweisen." Die Täter werden zum Teil vorbestraft.