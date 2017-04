3600 €uro PREISGELD

30.04.2017, 15:03 Uhr

schütten die Kletterer des Sportklettervereinesbeim diesjährigen AUSTRIA CLIMBING FESTIVAL am 2./3. Juni in Ginzling für die Sieger der MONKEY CHALLENGE aus.Dieist ein alpiner Triathlon – besteht aus den Sportarten Klettern, Berglaufen und Paragleiten.Dieses Festival wird von dem Sportkletterverein Stonemonkeys Chillertal in Zusammenarbeit mit der Bergrettung Ginzling organisiert.

Für 2017 werden - wie üblich bei den Veranstaltungen der Kletterer - spannende Wettkämpfe, interessante Bewerbe, coole Side-Events sowie ausgelassene Partys erwartet.Und das alles bei FREIEM EINTRITT und GRATIS SHUTTLESERVICE.Auf zahlreiche Zuschauer und Teilnehmer freuen sich die Stonemonkeys Chillertal und die Bergrettung Ginzling.Anmeldung zur MONKEY CHALLENGE HIER