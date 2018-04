Akademie Tirol zeigt tollen Fußball in der Silberstadt Arena

24.04.2018, 12:42 Uhr

Zwei Siege und eine Niederlage gegen die starke Akademie des SV Ried

SCHWAZ (wk). Einen tollen Fußballtag durften die zahlreichen Zuschauer am vergangenen Samstag in der Schwazer Silberstadt Arena erleben. In Nachwuchsspielen der ÖFB Jugendliga trafen die drei Mannschaften der Akademie Tirol auf die Teams des SV Ried und die jungen Akteure zeigten dabei, trotz hochsommerlich heißen Temperaturen, tolle und spannende Spiele mit vielen schönen Toren. In den ersten beiden Begegnungen, die zeitgleich auf den beiden Rasenplätzen der Bezirkssportanlage durchgeführt wurden, überzeugten die Tiroler Talente mit verdienten Heimsiegen. Die U15 Mannschaft um Kapitän Florian Tipotsch (SVG Mayrhofen) gewann nach Toren von Ulas Belek, Felix Mandl und Justin Forst verdient mit 3:1, während sich die Tiroler U16 mit 4:1 gegen die Gäste aus dem Innkreis durchsetzen konnte. Mit dem Schwazer Thomas Schwarz, Fabian Rieser (SK Zell/Ziller) und Kapitän Kilian Bauernfeind (SK Hippach) kamen dabei gleich drei Spieler aus dem Bezirk Schwaz in der Mannschaft von Trainer Stefan Landauer zum Einsatz. Die einzige Niederlage mußte anschließend die U18- Mannschaft von Ex-Profi Andreas Spielmann hinnehmen. Die knappe 1:2- Niederlage konnten auch Fabian Kreidl (SC Eglo Schwaz) und der eingewechselte Zillertaler Cem Üstündag nicht verhindern. Insgesamt ist Tirols Fußballkoordinator Roland Kirchler sehr zufrieden mit den gezeigten Leistungen der jungen heimischen Talente.