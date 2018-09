10.09.2018, 14:56 Uhr

Auswärtssieg für den SC Eglo Schwaz

Die Kampfmannschaft des SC Eglo Schwaz feierte am vergangenen Wochende den vierten Sieg in Folge in der Regionalliga West. Beim Auswärtsspiel gegen den SV Grödig übernahmen die Silberstädter von Beginn an das Kommando und gingen in der 25. Spielminute in Führung. Johannes Kinzner erzielte per Kopf das verdiente 1:0. In der zweiten Spielhälfte war es Patrick Knoflach, der für das vorentscheidende 2:0 sorgte. Harald Cihak und Andreas Probst fixierten schließlich mit ihren Treffern den hochverdienten 4:0 Auswärtssieg für das Team von Trainer Bernhard Lampl.

