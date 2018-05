03.05.2018, 16:23 Uhr

Benekickt'z Fußballturnier am 20.Mai 2018 in Sistrans

Am 20. Mai 2018 findet wieder das2011 gestartete Benekickt’z-Fußballturnierzugunsten querschnittsgelähmterMenschen statt.Anmeldung für Mannschaften unter info@benekicktz.atTel: +43 650 5244624Der begeisterte Fußballer Benedikt von Ulm-Erbach hat sich Ende 2010 bei einem Snowboardunfallschwer verletzt und ist seitdemquerschnittsgelähmt. Um ihren Teamkollegenund Freund zu unterstützen, organisierte derHobbyfußballverein sc loco.-motiv mitUnterstützung des SV Sistrans ein Fußballturnier.

Zeigt Teamgeist und unterstützt uns!

Bene fand sich, auch Dank der Hilfe, in kurzer Zeit gut zurecht und fragte nach den ersten beiden Jahren seine Freunde, ob siedas Turnier von nun an gemeinsam mit ihmveranstalten, um für einen guten Zweckzu sammeln.Gesagt, getan. Seit 2013 wird anderen Menschen geholfen, die aufgrund ihrer Behinderungauf finanzielle Unterstützung angewiesensind. Mittlerweile geht das Benekickt’zin die achte Runde und neben Fußball werdenRollstuhlsportaktivitäten, kulinarische Highlights,die erstklassig bestückte Tombola undUnterhaltung für den Nachwuchs geboten.Das Ziel ist es, Querschnittgelähmten durch eine Sportveranstaltung infreundschaftlicher Atmosphäre mitSach- und Geldspenden zu helfen und u unterstützen.In den vergangenen sieben Jahren konnte durch das Turnier und die anschließendenPartys mit Hilfe der teilnehmenden Teams,einer Vielzahl freiwilliger Helfer, vielerspendenfreudiger Besucher und Sponsorenein Spendenbetrag von über 55.000 Euroausgeschüttet werden.Das Team von Benekickt’z hat sich für seine Unterstützungsaktionen einen flexiblen Rahmen gesetzt. Primär werden durch diegesammelten Spendengelder auf regionaler Ebene Menschenmit Querschnittlähmung und derRollstuhlsport unterstützt. Durchdie Erfahrung von Bene wissenwir, dass sehr hohe Kosten nacheinem Unfall mit der DiagnoseQuerschnittlähmung anfallen.Neben den grundlegendenAnpassungen für ein barrierefreiesWohnen wird auch dieFreizeitgestaltung, etwa mit derAnschaffung von Sportgeräten,deutlich teurer. Genau da willBenekickt’z ansetzen und dieHilfe weitergeben.Der Rahmen ist bewusst flexibelgewählt, damit auch Menschenaußerhalb Tirols, mit anderenBehinderungen oder Behinderten-Sportler, die nicht aufeinen Rollstuhl angewiesen sind,unterstützt werden können.Um die Umsetzung dieses jährlich stattfindenden Events sicherstellen zu können, sind wir auf tatkräftige Unterstützung angewiesen. Nur so ist es möglich,regionale Einzelschicksale und den Behindertensport mit Spenden zu unterstützen.Werdet Partner von Benekickt’z und helft uns, anderen zu helfen!Wir suchen Sponsoren, Spender, Sachpreise für die Tombola, odereinfach nur Mannschaften.info@benekicktz.atTel: +43 650 5244624