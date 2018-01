EHC Weerberg gegen Black Hawks Zirl/Seefeld

22.01.2018, 23:16 Uhr

EHC Weerberg gegen Zirl/Seefeld statt.Das Spiel musste nach Vomp verlegt werden.Weerberg ging als großer Favoritin diese Begegnung. Bereits in der 2.MInute schlägt der Puck ins Gehäuse des Gegners ein. Fast im Minutentakt gehts so weiter. Durch Tore vonsteht esnach dem 1. Drittel 8:0. Im zweiten Drittel schleicht sich der "Schlendrian"und etwas sorgloses Spiel ein und die Black Hawks gewinnen das Drittel mit 0:1.Im 3. Drittel gehts dann wieder ab, und die Weerberger sichern sich durchweitere Tore vonr einen sicheren undhochverdientenErfolg.+++ Heimspiele AUSWÄRTS +++Aufgrund unserer Eisprobleme im Weerberger Sennhofstadion ... müssen wir bei den kommenden zwei Spielen ... dem Gegner das Heimrecht überlassen und in deren Stadien auf Puckjagt gehen