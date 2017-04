Fine Huber vor Wechsel zum deutschen Top-Club Thüringer HC

29.04.2017, 11:06 Uhr

Erfolgreiche Handballerin aus der Silberstadt im Interview mit BB Sportredakteur Werner Klammer

Es geht bergauf in der Handball-Karriere von Josefine Huber. Im Sommer wechselt die 21-jährige Schwazerin, innerhalb der deutschen Bundesliga, von der HSG Blomberg-Lippe zum sechsfachen Meister Thüringer HC. BB-Sportredakteur Werner Klammer traf sich mit der ÖHB-Teamspielerin zu einem Interview.BB: Was hat Sie zu dem Wechsel nach Thüringen bewegt ?Huber: Der Thüringer HC war zuletzt Serienmeister und immer international vertreten. Ich konnte bisher nur in der Nationalmannschaft internationale Erfahrungen sammeln und möchte jetzt auch im Verein europaweit spielen. Natürlich muss ich mich als junge Spielerin zunächst unterordnen, aber sie wollen junge Talente fördern und weiterentwickeln.

BB: Welche sportlichen Ziele haben Sie und der Verein ?Huber: Ich will schnell im neuen Club Fuß fassen. Thüringen wird die laufende Saison nur als Zweiter abschließen. Man will den neuen Meister Bietigheim wieder angreifen und sich für die Champions League qualifizieren.BB: Die letzten beiden Jahre haben Sie bereits in der deutschen Bundesliga gespielt. Wie sehen Sie Ihre Zeit bei der HSG Blomberg-Lippe ?Huber: Es war eine tolle Zeit mit vielen schönen Erfahrungen. Der Höhepunkt war sicher die Teilnahme am Cup-Final-Four in der Leipziger Messehalle, wo wir vor knapp 6000 Zuschauern auflaufen durften. Aber auch die Heimspiele in der fast immer ausverkauften Halle in der Ulmenallee waren besondere Erlebnisse.BB: Wie war Ihr sportlicher Werdegang und wie sind Sie zum Handball gekommen ?Huber: Ich komme aus einer handballverrückten Familie. Mein Vater Lukas war Handballer und meine beiden Brüder stehen im Kader der Tiroler Mannschaften. Balthasar hat zuletzt mit dem HLA-Team das Halbfinale erreicht. Ich habe im Handballhort des Paulinum begonnen und vor meinem Wechsel nach Deutschland vier Jahre für Hypo Niederösterreich gespielt.BB:Ihr neuer Club-Trainer ist mit Herbert Müller auch der ÖHB-Teamchef. Welche Ziele haben Sie mit der rot-weiß-roten Nationalmannschaft?Huber: Im WM-Playoff stehen im Juni die Spiele gegen Rumänien an. Unser Trainer kennt die Mannschaft sehr gut und wird uns optimal auf sie einstellen.BB: Sind Sie noch sehr heimatverbunden ?Huber: Ja, ich liebe meine Heimat Schwaz und bin an freien Wochenenden oft in Tirol oder Wien. Leider fehlt die Zeit die Spiele meiner Brüder zu besuchen, aber ich hoffe das ich das Halbfinal-Heimspiel der Schwazer gegen die Fivers in der Osthalle verfolgen kann. (wk)