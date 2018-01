Heimdoppel in der Eishockey Landesliga für den EHC Weerberg

14.01.2018, 00:34 Uhr

Wer hätte sich das gedacht, die Weerberger Kampfmannschaft überollte im Spitzenspiel der Tiroler Landeliga den Tabellenführer HC-Kufstein klar mit 8:0 (4:0, 2:0, 2:0) !!Weerberg erwische an diesem Abend im Wattener Alpenstadion einen Traumstart, bereits in der 1.Spielmiute erzielte Tobias Haid den Führungstreffer zum 1:0 !! Kufstein war sichtlich über das aggressive Auftreten der Holst-Truppe überrascht und sie bekamen an diesem Eishockeyabend auch kein Überwasser mehr zu spüren, denn Weerberg dominierte über weiten Strecken den Spielablauf und ließen den Festungsstädter`n keinen Hauch einer Chance mehr übrig !! Und so endete diese Partie durch die weiteren Tore von: Praxmarer, Rainer, Haid, Strobl, Holst, Strasser und Tobias Schöser mit einem 8:0 Heimerfolg !!

Am Samsttag waren sie Silz Bulls zu Gast im Alpenstadion und der EHC Weerberg fertigte die Gäste aus dem Oberland mit einem 9:1 Sieg ab. 6 wichtige Punkte im Kampf um die PlayOff.Einen herzlichen Dank den Fans, die zahlreich nach Wattens pilgerten!