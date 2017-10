Karate Training mit renommierten Training aus Japan

AT

Am 30.10. von 18:30-20:30 findet in der NMS Schwaz, Weidach 8, ein Training mit dem renommierten Trainer Shinji Tanaka aus dem Zentral-Dojo in Tokyo statt.



Tanaka sensei gewann bei der 5. SKIF Weltmeisterschaft 1994 (Yokohama/Japan) Bronze im Bewerb Kumite Einzel (hinter Manabu Murakami und Nobuaki Kanazawa). 1997 (Milano/Italien) und 2003 (Durban/Südafrika) erreichte er im Bewerb Kata Einzel jeweils WM-Silber.



Wir freuen uns auf ein spannendes Training mit ihm.



Weitere Informationen auf karate.at bzw. karate.at/schwaz.