Langlaufsaison in Achenkirch eröffnet

19.12.2017, 17:03 Uhr

Aufgrund des frühen Winterbeginns am Achensee mindestens 2,5 km Loipen zur Verfügung

ACHENKIRCH (dw). Am vergangenen Sonntag wurde die Langlauf Saison mit dem Langlauf Opening beim Alpen Caravan Park Achensee in Achenkirch eröffnet, wobei auch zahlreiche LangläuferInnen aus dem benachbarten Bayern anreisten. Die Veranstaltung war sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene der perfekte Start in die Saison. Während die Neulinge mit fachmännischer Hilfe erste Versuche in der Loipe wagten, erhielten die erfahrenen Nordischen Skisportler Tipps und Tricks von Langlaufprofis um die eigene Technik zu verbessern. Verschiedene Firmen boten zudem Materialtests und einen Wachsservice an. Vor Ort wurden auch alle Fragen zum Thema Biathlon mit Laser-Biathlon fachgerecht beantwortet, bevor ein Gaudi-Biathlon für einen unterhaltsamen Abschluss sorgte. Moderator Christoph Knapp umrahmte den Event und zufrieden über den Langlauf Saisonstart zeigte sich Veranstalter Sport-Christian Busslehner mit Team.