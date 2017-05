Österreichs Handballer mit knapper 29:30-Niederlage gegen Spanien

04.05.2017, 00:37 Uhr

In den letzten 15.Spielminuten kämpfte sich der zweifache Weltmeister aber wieder heran und Morros de Argila erzielte acht Minuten vor der Schlusssirene den Ausgleich zum 27:27. In den dramatischen letzten Minuten sicherte Solé mit seinem Doppelpack den glücklichen Auswärtssieg für die favorisierten Gäste. Janko Bozovic war mit 6 Treffern der beste Torschütze für Österreich. Zudem zeigten die beiden Tormänner Nikola Marinovic und Thomas Bauer tolle Paraden, die das Weltklasseteam zeitweise zur Verzweiflung brachte. Bereits am kommenden Samstag steht das Rückspiel in León an.