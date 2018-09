19.09.2018, 11:51 Uhr

Probike Schwaz WM-Party bei der Stadtgalerie am 26. September

Vom 22. - 30. September blickt die gesamte Radsportwelt nach Tirol, über 500.000 Zuschauer werden erwartet, man spricht von der größten Veranstaltung, welche Tirol je erlebt haben werde. In 190 Ländern können die TV-Zuseher das Radspektakel an den Bildschirmen mitverfolgen. Vor Ort wird mit 700 Medienakkreditierungen gerechnet. Am Mittwoch, den 26. September, startet das Einzelzeitfahren der Herren in Rattenberg. Die 52,5 km lange Strecke führt auf der Bundesstraße über Strass, Schwaz, Pill, Weer, Terfens, Fritzens, Gnadenwald, Absam, Thaur zum Innsbrucker Kongresshaus, dem Ziel mitten in der Landeshauptstadt. Thomas Kreidl vom Radgeschäft Probike, das Union – Raiffeisen-Radteam Tirol und die Stadt Schwaz organisieren bei diesem Rennen die große WM-Party beim Einkaufszentrum Stadtgalerien. Vom direkt an der Rennstrecke gelegenen Marktplatz aus können die radsportbegeisterten Zuschauer perfekt auf die Rennstrecke blicken und die Rennfahrer hautnah anfeuern. Das Besondere beim Einzelzeitfahren ist, dass ein Rennfahrer nach dem anderen die Zuschauer im Eineinhalbminutentakt passiert.

Um zusätzlich den gesamten Rennverlauf via TV-Liveübertragung miterleben zu können, wird eine große Videowall mit Beschallung aufgebaut. Für Verpflegung ist mit heißem Kessel, Getränken und Musik bestens gesorgt. Die Veranstaltung beginnt um 12.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Also ein Pflichttermin für jeden Radsportfan.

Gefällt mir