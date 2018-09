Rad WM ist unbezahlbarer Werbeefekt für Tirol

17.09.2018, 18:12 Uhr

Tirols Landessportrat Dr Josef Geisler im BB-Interview über das anstehende Top- Event-die Rad WM in Tirol

Landeshauptmann (Stv.) Josef Geisler im InterviewVom 22. bis zum 30. September 2018 werden die weltbesten StraßenradfahrerInnen bei der Rad WM in Tirol um die begehrten Medaillen und Stockerlplätze kämpfen. Die Tirolerinnen und Tiroler sowie viele Radsportbegeisterte aus aller Welt dürfen sich auf die große Sportveranstaltung freuen. BB- Sportredakteur Werner Klammer traf sich kürzlich mit dem Tiroler Sportlandesrat Josef Geisler und sprach mit ihm in einem Interview über das anstehende Top- Event.

BB: Im Vorfeld der Rad WM wurde häufig über die negativen Seiten der Veranstaltung berichtet. Wurden die genannten Probleme beseitigt?Geisler: Ja, alle Probleme wurden beseitigt. Das Budget, das durch Werbeeinnahmen nicht erreicht werden konnte, wird nun durch Sponsoren, Land Tirol und Stadt Innsbruck abgedeckt. Über 3000 Freiwillige und rund 1000 Polizisten werden für einen sicheren Ablauf des Top- Events sorgen. Der nationale Radsport- Verband, die Tirol- Werbung und dazugeholte Fachleute haben sehr gut gearbeitet, sodass alle Anforderungen des UCI (Internationaler Radsport- Verband) erfüllt sind.BB: Wieviele Besucher werden erwartet ?Geisler: Das ist sehr schwer einzuschätzen. Wir haben den Riesenvorteil das Tirol im Herzen des Radsports liegt. Über 1000 Athleten werden in den verschiedenen Kategorien an den Start gehen und wir erwarten zwischen 300 und 400 000 Zuschauer. Da die Radsportfans sehr gerne direkt an der Strecke übernachten, werden Zigtausend Parkplätze für Camper zur Verfügung gestellt.BB: An den Renntagen wird es zu Straßensperren kommen. Erwarten Sie ein Verkehrschaos?Geisler: Es wird Einschränkungen im Straßenverkehr geben. Straßenabschnitte werden für die Rennen gesperrt und die öffentlichen Verkehrsmittel können nicht wie gewohnt fahren. Dies gilt es natürlich zu berücksichtigen. Ich glaube aber das es Stoßzeiten geben wird, in denen der Verkehr normal läuft.BB: Wie groß ist das Medieninteresse?Geisler: Das Medieninteresse ist riesig. Über 100 Fernsehstationen berichten für rund 250 Mio. interessierte Zuschauer, denen in vielen Ländern die schöne Landschaft Tirols auf den Fernsehschirmen präsentiert wird. Das ist eine sehr gute Werbung für unser Land.BB: Wo werden Sie die Rennen verfolgen ?Geisler: Als Sportlandesrat werde ich bei einigen Siegerehrungen dabeisein. Zudem werde ich die Rennen an der Strecke verfolgen. Für mich ist die Rad WM ein Riesenhighlight an tollen Locations.BB: Werden die Tiroler von der Rad WM profitieren?Geisler: Der Werbeeffekt ist natürlich riesig. Wir wollen das Ereignis aber auch dazu nutzen die Radsportbegeisterung in Tirol zu unterstützen und fördern. Bisher gibt es über 900 Kilometer Radwege und rund 5000 Kilometer Mountainbike- Routen. Die Infrastruktur soll in den nächsten Jahren mit Investitionen von mehreren Millionen Euro nochmal verbessert werden. Auch ich selbst bin begeisterter Radfahrer und oft mit meiner Frau auf der Zillertaler Höhenstraße unterwegs.