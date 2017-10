SC Eglo Schwaz dominierte in der Silberstadtarena

03.10.2017, 17:41 Uhr

Verdienter 3:1 Heimsieg bescherrte dem SC Eglo Schwaz Rang 4 in der Tabelle

Am vergangenen Wochenende gastierte der FC Dornbirn in der Silberstadtarena.In der bereits 12. Meisterschaftsrunde verbesserte sich der SC Eglo Schwaz mit einem 3:1 Erfolg auf den vierten Tabellenplatz in der Regionalliga West. Bei schwierigen Platzverhältnissen gelang Thomas Pichlmann in der 30. Spielminute das 1:0 für dieHausherren, im zweiten Spielabschnitt erhöhte Andreas Probst auf 2:0. In weiterer Folge vergaben die Silberstädter Chance um Chance, aus einem Konter gelang den Vorarlbergern dann sogar der Anschlusstreffer zum 2:1. In der Nachspielzeit sorgte der Goalgetter vom Dienst, Thomas Pichlmann für den völlig verdienten 3:1 Heimerfolg.