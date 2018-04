Sieg im Tiroler Derby für Telfs Patriots

23.04.2018, 02:38 Uhr

Schwaz : Silberstadt Arena |

Bei sommerlichen Temperaturen traten die Telfs Patriots am vergangenen Sonntag zum Tiroler Derby gegen die Schwaz Hammers an. Vor mehr als 400 Zuschauern boten die beiden Teams ein spannendes Spiel, das die Oberländer Patrioten mit 07:35 klar für sich entscheiden konnten.

Von Beginn an dominierten die Telfs Patriots im Tiroler Derby die Schwaz Hammers. Die Offense der Goldhelme punktete fast mit jedem Angriffsversuch, während die Telfer Defense die Silberstädter gut im Griff hatte. Die Hammers waren wohl etwas überrascht ob der schnellen und konzentrierten Spielart der Gegner und so erzielten die Patriots in der ersten Halbzeit vier Touchdowns mit jeweils gutem PAT (Point after TD). Neben #12 Dominik Soraperra und #15 Sakir Cosar (zwei TDs) brachte #21 Hunter Schmidt zum ersten Mal für die Telfs Patriots Punkte aufs Scoreboard.

Nächstes Heimspiel : 28. April, 18:00 Uhr, Sportplatz Emat

Nach der Halbzeitpause waren die Hammers besser auf die Gäste aus Telfs eingestellt. #82 Patrik Lercher erzielte im dritten Quarter seinen ersten Touchdown für die Telfs Patriots und erhöhte auf 0:35. Eine Unkonzentriertheit seitens der Patriots beim Punt Return nutzte die #22 der Schwaz Hammers und lief in die Endzone. Beim Schlusspfiff zeigte das Scoreboard einen Endstand von 7:35.„Am Anfang der Saison ist eine Favoritenrolle immer schwer zu definieren und die Schwaz Hammers sind immer ein starker Gegner“, kommentiert Patriots Headcoach Nick Kleinhansl: „Heute haben wir einfach besser gespielt und verdient gewonnen. Der Fokus liegt allerdings schon auf nächstem Samstag, wenn wir gegen die Graz Giants daheim aufs Feld laufen. Die kommende Woche wird hart.“Am kommenden Samstag begrüßen die Telfs Patriots den Liganeuling, Graz Giants Team Div. 2, am Sportplatz Emat. Es verspricht eine spannende Begegnung zu werden, da die Grazer bisher jedes Spiel für sich entscheiden konnten.Die Patriots hoffen deshalb auf zahlreiche lautstarke Unterstützung ihrer Fans.