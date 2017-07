Tennis & Fun in Terfens-Vomperbach

26.07.2017, 16:47 Uhr

am Tennisplatz des TC Terfens-Vomperbach. Beginn 09:45 Uhr.präsentiert von Generali, ist ein Projekt des ASVÖ Tirol und des Tiroler Tennisverbandes (TTV) und zeigt Kindern ab 4 Jahren den Sport rund um die gelbe Filzkugel aus einer spielerischen Perspektive.Das coole Event, welches gemeinsam mit dem Tennisclub Terfens-Vomperbachorganisiert wird, spricht Kinder mit und ohne Tennisvorkenntnisse an und besteht aus abwechslungsreichen Tennis- und Bewegungsstationen, bei denen stets die Freude an der Bewegung im Vordergrund steht. Bei der Anmeldung bekommt jedes Kind, das mitmacht, einen tollen Tennis&Fun Turnbeutel mit ein paar kleinen Überraschungen und ein tolles Tennis&Fun T-Shirt! In der Mittagspause können sich alle Kids beieinem leckeren Essen stärken. Am Ende gibt es noch eine Preisverlosung, bei deres viele tolle Preise zu gewinnen gibt! Bei Schlechtwetter kann die Veranstaltung leider nicht stattfinden. Im Zweifel bitte am Vortag auf der Homepage des TC Terfens-Vomperbach unterwww. tc–tv.net nachschauen und bei Unklarheiten den Verein kontaktieren. Anmeldung zw. 09.45 - 10.15 Uhr, Startgeld pro Kind € 5,- (inkl. Startsackerl, Mittagessen und Getränk).Wir freuen uns auf euer Kommen!