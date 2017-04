Die Lange Nacht der demeter-Höfe

In ganz Österreich öffnen Demeter-Höfe an diesem Abend für Besucher ihre Stalltüren.Werft einen Blick hinter die Kulissen bei uns am Seltsamhof und erfahrt bei einer Hofführung mehr über unsere Arbeit. Vertieft in Workshops euer Kräuterwissen oder begleitet Imker Philipp Weichselbraun zu unseren Bienenstöcken und lernt die wesensgemäße Bienenhaltung kennen.An diesem Abend wird sich auch Familie Kern aus dem Zillertal (Ginzling) mit ihren Ziegen- und Kuhmilchprodukten bei uns präsentieren. Thomas und Brigitte vom Lengauhof stellen ihren Bio-Betrieb gerade auf eine biodynamische Landwirtschaft nach Demeter um.Wir freuen uns über ihren Besuch und ihre köstlichen Produkte.

Weiters informieren wir an verschiedenen Ständen über interessante Themen wie:vom Getreide zum Brot • unsere Nutztiere und ihre Vorfahren • Demeter Milchprodukte • Hühneraufzucht von ZweitnutzungshühnernAuf alle kleinen Besucher wartet ein lustiges und kreatives Kinderprogramm.Für euer leibliches Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt: Verkostet unsere hofeigenen Produkte und genießt warme und kalte Köstlichkeiten aus biodynamischen Lebensmitteln.Unser Hofladen hat an diesem Abend ebenfalls geöffnet!