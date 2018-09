Energiezukunft Biogas – vom Bioabfall zum Energieträger

16.09.2018, 16:12 Uhr

Aus Bio Abfall wird von der Bioenergie Schlitters GmbH Ökostrom, Bio-Wärme, Bio-Gas, Bio-Dünger und Bio-Treibstoff hergestellt. Dazu werden jährlich etwa 9000 Tonnen Speiserest und biogene Abfälle, sowie zusätzlich auch Rindergülle einer nachhaltigen Verwertung zugeführt. Mit dem von der Bioenergie Schlitters (BES) produzierten Bio-Gas kann mit Erdgasfahrzeugen beispielsweise eine Strecke von ca 12,5 Mio Kilometer Co2 neutral zurückgelegt werden oder etwa 1.500 Haushalte in der Region beheizt werden. Die Bio Abfälle stammen aus ganz Tirol, der Großteil davon kommt aber aus der Region Zillertal, Achental und Inntal, wobei die angelieferten Mengen vorwiegend aus touristischen Gemeinden kommen, erklärt Geschäftsführer Mag Johann Haun. Neben Bio-Gas werden mittels modernster Technologie ebenso Ökostrom, Bio-Wärme, Bio-Dünger und Bio-Treibstoff produziert. Auch die für die Sammlung der Bio Abfälle eingesetzten Lkw werden mit dem selbst produzierten Bio-Gas betrieben, wodurch ein regionaler Energiekreislauif geschlossen werden kann.Die Anlage besteht seit dem Jahr 2007 in Schlitters, wie Bürgermeister Friedl Abendstein in seiner Rückschau betonte und wo die biogenen Stoffe in Aufbereitungs-und Zerkleierungsanlagen von Störstoffen separiert werden. In weiterer Folge wird der organische Anteil hygienisiert und durch Vergärung zu Biogas umgewandelt, beschreibt Geschäftsführer Josef Kröll die ersten Arbeitsschritte der Verarbeitung von Bio-Abfällen zum wertvollen Energieträger. Das Bio-Gas wird in weiterer Folge in einem Blockheizkraftwerk verstromt, wobei die erzeugte Wärme für die Hygienisierung der angellieferten Bioabfälle, sowie zur Trocknung von Heu und Reststoffen verwendet wird. Jenes Biogas, das nicht für die Stromerzeugung genutzt wird, wird mittels physikalischer Verfahren auf Erdgasqualität aufbereitet. Der Methangehalt von Bio-Gas liegt bei ca 60 %. Daher muss es in einem weiteren Arbeitsschritt auf die Methangas Konzentration von Erdgas mit 98 % aufbereitet werden, bevor es schließlich in das Erdgasnetz, sowie in die betriebseigene Biogas-Tankstelle eingespeist werden kann, erklärt der Geschäftsführer Mag Johann Haun.Auch die Gemeinde Schlitters profitiert durch den Betrieb der Bioenergie Schlitters. Die BES ist für uns ein besonders wichtiger Partner für die Entsorgung von Speiseresten und Bioabfall. Zusätzlich werden auf der Kompostieranlage Gartenabfälle verarbeitet und in fruchtbare Erde verwandelt. Außerdem sorgt der Betrieb für Arbeitsplätze sowie eine nachhaltige Wertschöpfung in der Region, erklärt der Bürgermeister und Obmann des Abwasserverbandes Achental-Inntal-Zillertal (AIZ) Friedl Abendstein. So wie die BES Schlitters, arbeitet auch die TIGAS mit dem Abwasserverband AIZ sehr gut zusammen und es wird dort verarbeitetes Klärgas in das Erdgasnetz eingespeist.Die Am Areal der BES Schlitters eingesetzten Technologien tragen nachhaltig zu einer Veränderung und Verbesserung der Sammlung von biogenen Abfällen bei. So erfolgt nicht nur die Anlieferung ausgesprochen klimafreundlich, auch die gesamte Nutzung der vorhandenen Ressourcen und erneuerbare Energie entlastet die Umwelt und setzt auch einen weiteren Schritt in Richtung einer energieautonomen Zukunft für Tirol, zeigt sich Landtagsabgeordnete Kathrin Kaltenhauser im Zug des Tages der offenen Tür beeindruckt.Wussten Sie beispielsweise, dass eine mit biogenen Abfällen gefüllte 120 Liter Biotonne so viel Energie liefert, dass rund 1.000 Liter Wasser von 6 Grad Celsius auf 60 Grad C aufgeheizt werden können?Oder so viel Energie enthält, dass ein Erdgasauto eine Strecke von 130 km zurücklegen kann ?Die Bioenergie Schlitters ist damit ein Beispiel, wie regionaler CO2 neutraler Energiekreislauf funktioniert.