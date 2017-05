Unternehmerfrühstück zum Netzwerken genutzt

07.05.2017, 12:43 Uhr

Dieter Landeshammer und Karl Teubl, die die Ortsgruppe Bad Waltersdorf 22 Jahre lang als Obmann und als Obmann-Stellvertreter erfolgreich geleitet hatten, wurden für ihre Verdienste mit der Ehrennadel in Silber des Steirischen Wirtschaftsbundes ausgezeichnet.Die nächsten Aktivitäten der Ortsgruppe Bad Waltersdorf betreffen die Organisation eines Charity-Projektes und die Veröffentlichung eines Wirtschaftsprospektes mit dem der Bevölkerung das vielfältige Angebot in der Region näher gebracht werden soll. In der Marktgemeinde werden mehr als 1.000 Arbeitsplätze gesichert, die Lohnsumme beträgt rund 33 Millionen Euro.