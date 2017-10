Vermieter auf Probe

17.10.2017, 17:55 Uhr

Urlaub am Bauernhof Tirol mit neuem Kodex-Programm bringt besonders viele Vorteile

SCHWAZ. Was ist eigentlich ein Gastgeber auf Probe? Was hier so kurz gefasst nach einem Werbe-Gag klingt, ist das neue Kodex-Modell von Urlaub am Bauernhof Tirol, das viele Vorteile bringt. Interessierte Landwirtschaftsbetriebe machen einen Qualitätscheck und können „probeweise“ über die Dauer von zwei Jahren Mitglied von Urlaub am Bauernhof werden. „So haben die Betriebe einen erleichterten bzw. gleitenden Einstieg ins System von Urlaub am Bauernhof und können unsere Dienstleistungen ohne Druck testen“, freut sich Johann Hörtnagl, Obmann von Urlaub am Bauernhof Tirol.Flexibles Probe-ModellÜber 340 Mitglieder zählt Urlaub am Bauernhof in Tirol mittlerweile. Das lukrative zweite Standbein als Gastgeber sichert für viele Landwirte sogar die weitere Bewirtschaftung ihrer Höfe ab. Dennoch fällt der Schritt, Mitglied einer Plattform wie Urlaub am Bauernhof zu werden, oft nicht leicht. Mit dem neuen Kodex-Programm können die Vorteile wie Online-Buchbarkeit, gemeinsame Vermarktung etc. jedoch unkompliziert „ausprobiert“ werden. Ein guter Weg, auch für Renate Gäck, die mit ihrem Huaberhof am Weerberg eine der ersten Kodex-BäuerInnen ist. „Das Probe-Modell ist für uns ideal. Wir haben zwar schon bisher vermietet, aber mit einer starken Marke wie Urlaub am Bauernhof als Partner kann man seine Reichweite natürlich maßgeblich erhöhen“, erklärt sie. „Es ist fein, dass man zwei Jahre Zeit hat, um alle Möglichkeiten zu testen und sich erst dann für eine fixe Mitgliedschaft entscheiden muss. Als landwirtschaftlicher Betrieb passt das einfach dazu“, so Gäck, die sich über die vielfältigen Marketingkanäle von Urlaub am Bauernhof mehr Buchungen erhofft.Landlust liegt im TrendDass immer mehr Gäste Lust auf Landurlaub haben, spürt man bei Urlaub am Bauernhof. „Die Buchungszahlen gehen stetig nach oben und durch das Internet werden unsere Gäste immer internationaler, so schätzen beispielsweise auch Gäste aus Asien das Gesamterlebnis auf unseren Bauernhöfen“, verdeutlicht Hörtnagl. Infos für Interessierte, die am neuen Kodex-Programm teilnehmen möchten, gibt es direkt beim Urlaub-am-Bauernhof-Tirol-Team.