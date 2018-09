Wirtschaftsbund erfreut über hohes Reformtempo

12.09.2018, 13:23 Uhr

Im BB Doppelinterview: Wirtschaftsbundobmann NR Franz Hörl und Wirtschaftsbund Bezirksobmann Alois Rainer im BB Doppelinterview.

BB: Franz Hörl, wie zufrieden ist der Tiroler Wirtschaftsbund mit dem Reformtempo der Bundesregierung?Hörl: „Diese legt ein flottes Tempo an den Tag und packt dort an, wo es wirklich wichtig ist. Jüngstes und wohl wichtigstes Beispiel ist der kürzlich im Parlament beschlossene Antrag zur Arbeitszeitflexibilisierung. Mit der Umsetzung dieser zentralen Forderung an eine moderne Arbeitswelt stärken wir unseren Wirtschaftsstandort und den Arbeitsmarkt massiv.“Rainer: „Ich habe in der Wirtschaft selten eine so gute Stimmung gegenüber einer Regierung gesehen, wie dies heute der Fall ist. In dieser Regierung hat Leistungsgerechtigkeit endlich wieder einen Stellenwert. Auch die so wichtige Reparatur des Mehrwertsteuersatzes in der Hotellerie ist nicht zuletzt durch den starken Einsatz unseres Landesobmannes rasch gelungen.“

BB: Für welche Themen macht sich der Wirtschaftsbund im Bezirk Schwaz stark?Rainer: „Die Umfahrung Fügen und der Ausbau der Innbrücke in Wiesing sind für mich die nötigsten verkehrstechnischen Projekte in unserem Bezirk. Auch die Problematik des Fachkräftemangels beschäftigt uns sehr. Hier gilt es in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, unser weltweit geschätztes duales Ausbildungssystem wieder auf Vordermann zu bringen.Hörl: „Im Bezirk stehen wichtige Infrastrukturprojekte an. Wir machen hier gehörig Druck auf eine rasche Umsetzung. Auch der Ausbau und die Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs ist uns sehr wichtig.BB: Wie sieht der Erfolgskurs des Wirtschaftsbundes für die Zukunft aus?Hörl: „Der Tiroler Wirtschaftsbund wird seinen bereits eingeschlagenen Erfolgskurs konsequent fortsetzen. Neben unserem erfolgreichen Mentoringprogramm zur Nachwuchsförderung wollen wir die Initiativen in unseren 214 Orts- und Regionsgruppen wieder verstärkt fördern.“Rainer: „Auch im Bezirk setzen wir voll auf unsere Ortsgruppen. Wir versuchen in jeder relevanten Angelegenheit die Unternehmer vor Ort in wichtige politische Entscheidungen einzubinden, um das bestmögliche Ergebnis für den Standort Bezirk Schwaz zu erreichen.