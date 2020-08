Quasi als kleinen Kirtag-Ersatz veranstaltete die VP Moosbrunn einen Radwandertag.

MOOSBRUNN. Um die geltenden Sicherheitsmassnahmen zu unterstützen, wurden zwei verschiedene Strecken geplant. Eine kürzere Route für die Kinder, auf der Betti Santruschitz, Gerlinde Beneder, Karin Kraus und Marion Mlakar eine abwechslungsreiche Rätselrallye für die Kindergarten- und Volksschulkinder vorbereitet hatten. Die Erwachsenen konnten – angeführt von Gemeindeparteiobmann Günther Schätzinger – die Feldwege im wahrsten Sinne des Wortes rund um Moosbrunn kennenlernen, da die Route fast immer den Gemeindegrenzen folgte. Die Grenzen sowie die Sehenswürdigkeiten wurden bei einigen kurzen Stops auch erklärt und über die Naturschätze und die Aktivitäten rund um den Naturschutz berichtet. Bürgermeister Paul Frühling wollte beide Routen kennenlernen, fuhr die erste Hälfte mit seiner Familie auf der Kinderrunde mit und begleitete danach auf der zweiten Hälfte die Erwachsenen.

Gemeinsam sportlich aktiv

Die wenigen Strassenquerungen auf der Strecke wurden von Peter Hampölz und Andreas Herrmann gesichert, bis auf halbem Wege die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer Labestation Rast machen konnten. Dort wurden sie von Vizebürgermeister Richard Blaha und Franz Baumann mit gekühlten Getränken versorgt und Helga Czachs verteilte zur Stärkung die von ihr gespendeten frischen Äpfel. Wettertechnisch konnte nicht geklagt werden, da die angekündigten Gewitter ausblieben und so konnte nach dem Radausflug im schattigen Gastgarten des Gasthauses MO.JI.TO eine abschliessende Stärkung genossen werden. Von der Volkspartei Moosbrunn wurde dazu allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein gekühltes Getränk spendiert und die Kinder bekamen zur Belohnung ein von Sonja Schätzinger spendiertes Eis. Alle waren froh, dass sie gemeinsam sportlich im Freien aktiv sein konnten und verlangten unisono eine Wiederholung im nächsten Jahr. Mit einem herzlichen Danke an alle Mithelfenden wird dieser Wunsch auch in die Planung für das nächste Jahr aufgenommen.