Der Bau erfolgte mittels Projektförderung durch den Umweltfonds Flughafen Wien.

SCHWADORF. Es ist soweit: die neue Fischabrücke ist fertig! Sie verbindet den Dr. ´s Garten mit der Fischazeile und erweitert somit die Fußwege entlang der Fischa. Sie dient als zusätzliche Vernetzung für Fußgänger und Radfahrer und stellt vor allem eine massive Verbesserung zur Erreichung der Volksschule und zukünftig auch des neuen Kindergartens in der Franz-Huber-Gasse dar.

Neue Brücke ist barrierefrei

Der neue Fischa-Steg wurde von der Firma Duschek GmbH in der zweiten August Woche fertig errichtet und ist ab sofort für alle Einwohner und Einwohnerinnen benutzbar. Damit die Brücke auch barrierefrei ist, wurden auf der Seite von Dr. ´s Garten eine natürliche Rampe mit Schotter und Kies und auf der Seite von der Fischazeile eine asphaltierte Rampe errichtet. Im Zuge des Brückenbaues, hat unser Bauhof einen eigenen befestigten Gehweg durch den Dr. ´s Garten angelegt, der über die Brücke hinüber zur Fischazeile führt. Außerdem wird dieser Gehweg an die öffentliche Straßenbeleuchtung angeschlossen und mit Pflanzen eingesäumt. „Die neue Fischabrücke und der Gehweg stellt für die Marktgemeinde Schwadorf eine neue Bereicherung dar, denn wir haben unseren Naherholungsraum erfolgreich vergrößert.“, so Bürgermeister Jürgen Maschl.