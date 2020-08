Kinder zu haben ist eine tolle Sache, aber auch manchmal mit Schwierigkeiten verbunden.

FISCHAMEND. Dazu gehört auch die Frage nach Betreuung in den Sommerferien, wenn die Erziehungsberechtigten berufstätig sind. Stadtrat Thomas Bäuml von der LISTE RAM erklärt dazu: “Eine gesicherte Betreuung für die Kinder unserer Stadt ist seit jeher ein großes Anliegen unserer unabhängigen Liste. Gerade deshalb gibt es für unsere Kindergartenkinder in den Sommerferien eine durchgehende Betreuung. Und das auch über die gesetzlichen sechs Wochen – drei am Beginn und drei am Ende der Ferien – hinaus. In den mittleren drei Wochen werden die Kleinen in einem Kindergarten gemeinsam betreut, was eine freiwillige Leistung der Gemeinde ist, was in der Region keine Selbstverständlichkeit ist.”

Auch Hortkinder sind gut versorgt



Aber auch an die größeren Schulkinder ist in Fischamend gedacht. Thomas Bäuml weiter: “Natürlich gibt es auch für unsere Hortkinder eine durchgehende Betreuung, worauf wir sehr stolz sind. Gerade im Ferienbetrieb werden Aktivitäten angeboten, die im laufenden Jahr sonst nicht möglich sind. Leider macht uns Corona hier heuer einen Strich durch die Rechnung. Ich bin mir aber sicher, dass sich das Hort-Team schon jetzt etwas für nächstes Jahr überlegt hat und wir alles nachholen werden. Auf diesem Weg möchte ich mich bei allen Betreuerinnen in der Kinderkrippe, den Kindergärten, dem Hort und der Schule für ihren großartigen und liebevollen Einsatz, mit dem sie sich in den Ferien, aber auch über das restliche Jahr hinweg, um unsere Kinder kümmern. Ich wünsche allen Kindern und Erwachsenen eine schöne Ferienzeit.” Auch Familiengemeinderätin Julia Mikulecky ist stolz auf das Betreuungsangebot der Kinderstadt Fischamend: “Besonders in diesem Sommer – durch Kurzarbeit und vorgezogene Urlaubstage – sind Eltern auf ein Kinderbetreuungsangebot angewiesen. Eine für alle Beteiligten einfache Lösung ist die Betreuung im Kindergarten und Hort. Die Kinder sind in vertrauter Umgebung und treffen ihre Freunde. Dank der Arbeit der Pädagoginnen sind sie hier sehr gut aufgehoben. Es ist wirklich einzigartig, dass wir in Fischamend über die gesamte Dauer von neun Wochen Ferienbetreuung für unsere Kinder anbieten können.”