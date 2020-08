SCHWECHAT. "Oma hatte zu Hause keinen Besuch empfangen können und fühlte sich deswegen ganz allein gelassen. Ihr war nicht klarzumachen, was Corona damit zu tun hat. Wir haben sie zwar betreut, aber die Angehörigen durften sie nicht besuchen. Die Einsamkeit hat ihr schwer zu schaffen gemacht." So wie der Oma ist es vielen betagten Menschen ergangen. Noch dazu hat sie nicht ausreichend Mittel um ihre Betreuung finanzieren zu können. "Unser Spendenaufruf wurde zwar weithin gestreut, aber leider sind in dieser tristen Situation kaum Spenden eingegangen. Bitte helft uns helfen, dass wir den Bedürftigsten im Gerichtsbezirk Schwechat unter die Arme greifen können", so Rudolf Donninger, Obmann des Schwechater Hilfswerks. Wenn Sie helfen können und wollen, dann spenden Sie für das Hilfswerk Schwechat auf das Konto mit der IBAN AT63 2011 1827 6766 5300 unter dem Kennwort „Corona Hilfe“. Vielen Dank.