HIMBERG. In Zusammenarbeit mit dem NÖ Hilfswerk unterstützt die Gemeinde Kinder mit Legasthenie und Dyskalkulie an der Mittelschule. Die Marktgemeinde Himberg übernimmt 50% der Kosten, sodass nur noch ein verringerter Unkostenbeitrag von 25 Euro für eine 50-minütige Einheit von den Eltern oder Erziehungsberechtigten zu tragen ist. Gefördert werden nur Kinder, bei denen eine diagnostizierte Legasthenie-Bestätigung vorliegt. Die Förderstunden finden seit September 2021 am Nachmittag in der Neuen Mittelschule statt und werden von der diplomierten Legasthenie- und Dyskalkulie-Trainerin Ulrike Artner durchgeführt. Die Anmeldung erfolgt über das Gemeindeamt Himberg bei Frau Lagler, Tel.: 02235/86213-36. Legasthenie ist stark verbreitet und bedeutet für die Eltern und Erziehungsberechtigten oft eine große finanzielle Herausforderung. Daher ist dem Bürgermeister eine Unterstützung für die Betroffenen wichtig.