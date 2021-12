Moosbrunn setzt auf Impfung für alle

MOOSBRUNN. Die Impfung ist aktuell das einzige wirklich wirksame Mittel, um die Corona-Pandemie zu bekämpfen und hoffentlich irgendwann in den Griff zu bekommen. Schwere Nebenwirkungen des Virus sind leider die zunehmenden Spannungen und Empfindlichkeiten innerhalb der Gesellschaft. Moosbrunn möchte dem entgegenwirken und ein Zeichen setzen, wie Bürgermeister Paul Frühling erklärt: "Unser Gemeindearzt Dr. Clemens Regner-Bleyleben und ich rufen unsere Bevölkerung zur Impfung gegen Covid-19 auf. Moosbrunn ist vorbildlich unterwegs, was die Immunisierungsrate betrifft. Gemeinsam möchten wir alle besorgten Moosbrunnerinnen und Moosbrunner von der Richtigkeit und Wichtigkeit der Impfung überzeugen, ohne die negative Stimmung und die Disharmonie zwischen den Menschen weiter voran zu treiben." Also setzen Bürgermeister und Gemeindearzt auf Information und Beratung. "Wir wollen die Impfbereitschaft weiter steigern und daher jedem Moosbrunner, der Zweifel hat oder sich genauer informieren möchte, ein Gespräch mit seinem Haus- oder Gemeindearzt ans Herz legen. Halten wir zusammen und gehen als Gemeinschaft einen weiteren Schritt, um der Pandemie möglichst bald ein Ende setzen zu können."