MOOSBRUNN. Der Allgemeinmediziner Dr. Clemens Regner-Bleyleben ist der neue Moosbrunner Gemeindearzt. Eigentlich wollte er seine Ordination schon im Frühjahr öffnen, doch Corona hat dieses Ansinnen leider vereitelt. Nun ist es aber so weit und Dr. Regner-Bleyleben hat seine Ordination in der Trumauerstraße 7/1/2 geöffnet.

Fachmann auf mehreren Ebenen

Dr. Regner-Bleyleben ist 52 Jahre alt und Vater von zwei Kindern. Zusammen mit seiner Frau lebt er in Mitterndorf an der Fischa. Seit 2013 ist er Arzt für Allgemeinmedizin, seit 2014 Arzt für psychosoziale Medizin und seit 2015 auch Notarzt. Bürgermeister Paul Frühling freut sich: "Ich wünsche unserem neuen Arzt an dieser Stelle nochmals alles Gute für seine Aufgabe in unserer schönen Ortschaft."