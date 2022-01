In über 16 Jahren Partnerschaft erlebt man so manches Lustiges aber auch Kurioses. Monika Weinzettl und Gerold Rudle zeigen einige an Schmankerl aus Ihrem Zusammenleben im neuen Programm "Voll Abgefahren".

Als wahre Stammgäste des Veranstalters Martin Fialka, der neben Himberg auch weitere Standorte in Wien und dem Burgenland anbietet, wohnten auch Ilse Haberleitner und Ernst Haberleitner nur zu gerne wieder diesen Abend bei. Passend dazu sind Ilse und Ernst auch riesige Fans des Kabarettisten-Paares.

Gabi Lechner und Gerlinde Fuchs sind ebenso große Fans und freuten sich schon lange auf diesen Abend, der endlich wieder etwas Normalität versprach. Sie reisten daher sogar aus Wien an.

Harald Murauer und Mutter Michaela Murauer, die aus der gleichnamigen Ortschaft stammen, freuten sich auf den phantastischen Abend und stießen Stilecht mit einem Krüger Murauer auf die beiden Kabarettisten an.