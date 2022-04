Die Gemeinde Ebergassing führte eine Fahrradhelmaktion durch.



EBERGASSING. Alle Schüler der beiden 1. Klassen in der Volksschule Ebergassing wurden dabei mit Schutzhelmen ausgestattet, die sie im Straßenverkehr künftig schützen sollen. Wie in den Vorjahren übergaben Bürgermeister Roman Stachelberger, Vizebürgermeisterin Renate Terkola und Gemeinderätin Manuela Pouzar persönlich die Fahrradhelme an Direktorin Ulla Lefebvre, die sie im Anschluss gleich in die 1a und 1b brachte. Die Gemeinde wünscht allen Kindern eine gute und sichere Fahrt.