Gastartikel von Eva Wienerroither, Geschäftsstellenleiterin des AMS Schwechat.

SCHWECHAT. Derzeit sind die Effekte des Krieges und der Sanktionen gegenüber der russischen Föderation am Arbeitsmarkt noch nicht spürbar, mittelfristig wird sich das aber ändern. Aktuell sind nicht mehr als 95 vom Krieg vertriebene Ukrainern in den 22 AMS-Geschäftsstellen in NÖ vorgemerkt (in Schwechat derzeit 5 Personen).

Polizeiliche Registrierung

Die gesetzliche Voraussetzung für eine Anmeldung beim AMS ist die polizeiliche Registrierung und der Besitz eines Ausweises für Vertriebene, der den Zugang zum Arbeitsmarkt erlaubt. „Wir sind gut vorbereitet, um die Betroffenen so rasch wie möglich zu unterstützen. Sobald sie Zugang zu unseren Services haben, werden wir ihre Kompetenzen erheben, ihnen Deutschkurse und andere benötigte Schulungen ermöglichen und sie auf freie Stellen vermitteln.“. Um in einem niederösterreichischen Unternehmen arbeiten zu können, müssen die Arbeitgeber für die Ukrainer eine Beschäftigungsbewilligung beim AMS beantragen.

Erfolge zeichnen sich ab

Intensive Betreuung und Vermittlung stehen im Zentrum der Aktivitäten im Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit. Im ersten Quartal dieses Jahres haben die Berater des AMS-Schwechat, den arbeitsuchenden Kunden bereits über 2.164 Vermittlungsvorschläge gemacht. Das sind um 24,4% mehr Vermittlungsvorschläge als zur gleichen Zeit des Vorjahres. Knapp 928 Jobsuchende konnten heuer im ersten Quartal ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beenden. Das sind um 5,1 % mehr Arbeitsaufnahmen als in den ersten drei Monaten des Vorjahres. Gegenüber März 2021 konnte die Zahl der Langzeitarbeitslosen im Bezirk um 44,2 gesenkt werden.