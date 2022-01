Anrainer verzögert den Himberger Bahnhofsumbau

HIMBERG. Der geplante Umbau des Himberger Bahnhofs soll viele Annehmlichkeiten bieten. Neben einer Fuß- und Radwegunterführung, einer modernen Toilettenanlage und bequemen Bahnsteig-Wartekojen mit Sitzgelegenheit, ist auch eine überdachte Park&Ride-Anlage mit 140 Stellplätzen für Fahrräder vorgesehen. Der Baubeginn war bereits für Ende 2021 festgesetzt. “Leider verzögert sich der Start für dieses tolle Projekt aufgrund des Einspruchs eines Anrainers beim eisenbahnrechtlichen Genehmigungsverfahren zwischen ÖBB und Verkehrsministerium. Dieser Einspruch verhindert momentan den Start für den Umbau unseres alten Bahnhofes zu einer modernen und barrierefreien Verkehrsstation, da es dadurch zu einer Verlängerung der Verfahrensdauer kommt”, erklärt Himbergs Bürgermeister Ernst Wendl.

Ein Bahnhofsumbau an einer derart stark befahrenen Eisenbahnstrecke wie der Ostbahn erfordert natürlich eine langfristige Planung hinsichtlich der dafür notwendigen Gleissperren. Die aktuelle Verzögerung zwingt die ÖBB nun dazu, die Baubetriebsplanung anzupassen und sorgt dafür, dass der vorgesehene Zeitplan nicht mehr eingehalten werden kann. Die ÖBB zieht daraus die Konsequenz und zieht den Umbau des Bahnhofs Gramatneusiedl vor. Erst danach kommt Himberg an die Reihe, was vermutlich bedeuten wird, dass der Umbau nicht vor 2024 begonnen wird. Bürgermeister Ernst Wendl ist über diesen Umstand sehr enttäuscht und zeigt sich entsetzt: “Die Gemeindevertretung hat alle Hausaufgaben erledigt, um den Bahnhofsumbau möglichst schnell umsetzen zu können. Leider muss die Himberger Bevölkerung nun wegen des Einspruches eines einzelnen, nicht ortsansässigen Grundeigentümers noch länger auf den modernen Bahnhof warten. Ich werde als Bürgermeister zwischen den Parteien vermitteln, damit im besten Fall ein rascher Konsens für eine baldige eisenbahnrechtliche Bewilligung vorliegt.”