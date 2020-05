Auf Grund von Bauarbeiten in der Zeit vom 16. Mai 2020 bis 29. Mai 2020 steht die Infrastruktur auf der Ostbahn zwischen Gramatneusiedl und Bruck a. d. Leitha nur eingeschränkt zu Verfügung.

Verkehrseinschränkungen S-Bahn



Es wird für alle Schnellbahnzüge zwischen Gramatneusiedl und Bruck a. d. Leitha ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Autobussen eingerichtet. Die Busse von Bruck/Leitha in Richtung Gramatneusiedl fahren um bis zu 28 Minuten früher ab.

Für Schüler



Um den Schülerinnen und Schülern der Schulen von Bad Neusiedl am See die zeitgerechte Anreise zu ermöglichen, werden für die

SB-Züge 26015 und 26017 Abfahrt in Gramatneusiedl um 6:40 Uhr bzw. 7:10 Uhr an Schultagen zusätzliche Busse nach Bad Neusiedl am See Schule angeboten.

Abfahrtszeit der Busse in Gramatneusiedl um 6:45 Uhr bzw. 7:15 Uhr.

Verkehrseinschränkungen REX



Die Züge REX 1563 - Abfahrt Wien Hauptbahnhof um 6:29 Uhr - und REX 1566 – Abfahrt Götzendorf um 7:08 Uhr - können aus betrieblichen Gründen nicht fahren.

Ersatzbeförderung

REX 7609

ab Wien Hauptbahnhof um 6:45 Uhr mit zusätzlichen Halt in

Himberg an 6:56 Uhr

Gramatneusiedl an 7:01

Götzendorf an 7:07 Uhr

REX 9420

Götzendorf ab 7:05 Uhr

Gramatneusiedl ab 7:10 Uhr

Himberg ab 7:15 Uhr

Ankunft Wien Hauptbahnhof 7:28 Uhr

In Fahrtrichtung Wien werden Sie ersucht, auch andere zeitnah verkehrenden Züge bzw. die SEV-Busse zu nutzen.

Zu Ihrer gesonderten Information:

Es ist geplant, am 11. Mai 2020 mit Betriebsbeginn wieder die Züge gemäß Jahresfahrplan anzubieten.

Die Fahrplanabfrage Scotty ist ab 8. Mai 2020 -aktualisiert.