Die Partei hat 15 Kandidatinnen und Kandidaten zur Landtagswahl im kommenden Jahr nominiert.

BEZIRK. „Der Bezirksparteivorstand der Volkspartei im Bezirk Bruck an der Leitha hat einstimmig die 15 Kandidatinnen und Kandidaten für die Bezirksliste zur Landtagswahl 2023 nominiert – sie sind bereit, für die kommende Landtagswahl im nächsten Jahr zu kandidieren und für unsere Heimat zu arbeiten“, betont Bezirksparteiobmann Otto Auer.

Unberechenbare Zeiten

„Die politischen Herausforderungen sind so groß, wie selten zuvor. Unsicherheit durch einen Krieg in Europa, Unberechenbarkeit durch die Corona-Pandemie und die Auswirkungen, allen voran die Teuerung – all das können wir nicht ändern aber wir müssen dafür sorgen, dass es in und für unsere Heimat gut weitergeht. Für uns als die Niederösterreich-Partei ist klar, wofür wir einstehen und für wen wir da sind, nämlich für unseren Bezirk und für die Menschen, die darin leben", so Auer. „Wir wollen den Sommer nützen, um die Anliegen in unserem Bezirk aufzunehmen, nicht aber für Wahlkampf oder sonstige Auseinandersetzungen. Wir wollen unseren Bezirk bestmöglich vertreten, das tun, was die Bevölkerung von uns erwartet – Streit gehört sicher nicht dazu", betont Auer.

Das sind die Kandidaten

„Wir haben 15 Persönlichkeiten nominiert, die viel mitbringen, an Erfahrung, Wissen und Elan.Sie stehen für die Breite und Vielfalt der Volkspartei, im Team befinden sich 7 Frauen, das Durchschnittsalter beträgt 38,8 Jahre, 12 Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich erstmals einer Landtagswahl. 10 sind im Gemeinderat vertreten. Die genaue Reihung der Kandidatinnen und Kandidaten folgt im Herbst", erklärt Bezirksparteiobmann BR Bgm. Otto Auer. Die 15 nominierten Kandidatinnen und Kandidaten der Volkspartei Niederösterreich im Bezirk Bruck/Leitha sind:

• Otto Auer, Höflein

• Christina Eremit, Scharndorf

• Reka Fekete Au am Leithaberge

• Johanna Friedrich, Schwechat

• Paul Frühling, Moosbrunn

• Johannes Gumprecht, Hainburg an der Donau

• Mario Haag, Schwechat

•  Martina Heissenberger, Bruck an der Leitha

• Vanessa Jüly, Bruck an der Leitha

• Karin Mindler, Trautmannsdorf an der Leitha

• Heinrich Ortner, Leopoldsdorf

• Vera Sares, Himberg

• Severin Schön, Göttlesbrunn-Arbesthal

• Martin Unger, Mannersdorf am Leithagebirge

• Sebastian Zell, Zwölfaxing