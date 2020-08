Diese sehr kleine Wespenart (4-10mm) ist sehr schön anzusehen. Man mag es kaum glauben, dass so ein schönes Insekt ein Bienenschädling ist. Die Goldwespe, legt ihre Eier in in die Nester der Mauerbienen, wo die Larve die Eier bzw. die Larven der Bienen fressen um sich dann vom Vorrat zu ernähren bis sie sich verpuppt.